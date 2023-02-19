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ЕС и G-7 ищут возможности для отслеживания российских алмазов

Воскресенье, 19 февраля 2023, 15:53 - Игорь Пилипив
 
getty images

Страны G-7 и Европейский Союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может создать условия для ограничений на торговлю ими в будущем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские драгоценные камни натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждают, что эти усилия будут напрасными, поскольку транзакции просто сместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней. 

Агентство объясняет, что происхождение бриллианта понятно только в начале цепи поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был призван положить конец продаже так называемых "кровавых бриллиантов", финансировавших войны. Но после этого их может стать трудно отследить. 

Ограненные и отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, и оригинальный сертификат заменяется документацией "смешанного происхождения", что делает почти невозможным отследить, куда в конечном итоге продаются российские бриллианты.

Напомним:

После того, как в апреле страны G7 наложили санкции на российскую компанию "Алроса", экспорт алмазов из РФ быстро восстанавливается - больше всего их покупают в Индии, однако поставки направляются также и в страны Европы.

Россия на фоне санкций сократила экспорт алмазов на ключевые рынки - в Индию и Европу: санкции, наложенные на российскую компанию "АЛРОСА", позволяют ей поставлять сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса" и 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

ЕС G7 санкции РФ
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