ЕС и G-7 ищут возможности для отслеживания российских алмазов

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Страны G-7 и Европейский Союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может создать условия для ограничений на торговлю ими в будущем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские драгоценные камни натолкнулись на сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждают, что эти усилия будут напрасными, поскольку транзакции просто сместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.

Агентство объясняет, что происхождение бриллианта понятно только в начале цепи поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был призван положить конец продаже так называемых "кровавых бриллиантов", финансировавших войны. Но после этого их может стать трудно отследить.

Ограненные и отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, и оригинальный сертификат заменяется документацией "смешанного происхождения", что делает почти невозможным отследить, куда в конечном итоге продаются российские бриллианты.

Напомним:

После того, как в апреле страны G7 наложили санкции на российскую компанию "Алроса", экспорт алмазов из РФ быстро восстанавливается - больше всего их покупают в Индии, однако поставки направляются также и в страны Европы.