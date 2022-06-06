На тлі санкцій РФ скоротила експорт алмазів на ключові ринки – до Індії та Європи

Росія на тлі санкцій скоротила експорт алмазів на ключові ринки - до Індії та Європи: санкції, накладені на російську компанію "АЛРОСА", дозволяють їй постачати сировину до Індії, але виникають проблеми з оплатою.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що російські алмазодобувні компанії втрачають обсяги експорту, але не програють у виручці від продажу алмазної сировини.

"За даними Мінпромторгу Індії (найбільший світовий ринок необроблених алмазів), у березні імпорт необроблених та непромислових алмазів, з яких виробляють діаманти, склав 209 тис карат - удвічі менше, ніж у березні 2021 року. З січня до березня Росія поставила до Індії 718 тис карат проти 1,3 млн за аналогічний період минулого року. Водночас у грошах вартість імпорту в березні зросла на 27%, до $78 млн", - йдеться у статті.

Постачання російських алмазів до Європи в березні також скоротилося в обсягах, але не за вартістю, додає газета.

За даними Eurostat, російський імпорт в ЄС (Бельгія) становив 1,5 млн карат, що втричі менше за березень 2021 року. Проте вартість всього імпорту в березні становить €185 млн проти €162 млн рік тому.

"АЛРОСА", на частку якої припадає 27% світового та 95% російського видобутку алмазів, не публікує дані про продажі.

Видання нагадує, що російський виробник "АЛРОСА" включений до санкційних списків США, ЄС та Великої Британії.

США офіційно заборонили прямий імпорт російського дорогоцінного каміння. Проте, як роз'яснив американський комітет з нагляду в ювелірній галузі, не заборонено ввезення алмазів, які були оброблені в інших країнах.

Індія не підтримує санкції щодо РФ, але складнощі виникали із проведенням оплати.

За даними Bloomberg, індійські трейдери обговорювали у квітні з "АЛРОСА" способи купівлі алмазів, зокрема валюту платежу: рублі або рупії.

Також зазначається, що санкції збільшили дефіцит на світовому ринку алмазів.

Так, аналітики Bank of America прогнозують зростання цін на 15% на тлі високого попиту та пропозиції, що падає. Інший великий гравець ринку De Beers обмежений у зростанні видобутку, тому зростання цін, за оцінками аналітиків, може продовжитися.

Економічна правда