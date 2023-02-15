За две недели Укрпочта обменяла 5 миллионов старых ламп на LED-лампы

С начала работы программы по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы на Укрпочте обменяли уже 5 млн ламп.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Таким образом участие в программе принял один миллион украинцев.

Активнее всего обменивают лампы жители Киева и области. Так, в Киевской области обменяли 585 тыс, Львовской - 420, Днепропетровской - 410 тыс, Житомирской - 220 тыс, Винницкой - 248 тыс, Одесской - 237 тыс, Черкасской - 200 тыс, Хмельницкой - еще 204 тыс.

Всего Европейский Союз в рамках программы планирует предоставить Украине 35 млн LED-ламп для поддержки украинской энергосистемы в условиях массированных атак россиян. К реализации программы также присоединилась Франция, которая профинансировала дополнительные 5 млн ламп.

"До конца месяца планируем, что передвижные отделения Укрпочты повезут LED-лампы в самые отдаленные села, чтобы все без исключения украинцы могли воспользоваться возможностью заменить старые жаровки на новые энергосберегающие лампы", - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Такая возможность появится 25 февраля.

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