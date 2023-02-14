"Упрощенка" для игорного бизнеса: эксперт рассказал, как в Раде в прошлом году протащили необходимую правку

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Правку об изменениях в Налоговый кодекс, которая позволила игорному бизнесу в начале полномасштабной войны перейти на "упрощенку" и платить только 2% от дохода и из-за которой бюджет потерял миллионы гривен налогов, внес нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец. Об этом сообщил в Facebook старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, проанализировав данные с портала Верховной Рады. "Изменения в НКУ, которыми в апреле 2022 дали льготы бизнесу, в т.ч. "расширенную упрощенку для всех", не трогали абзац, запрещающий игорному бизнесу работать на упрощенке. Изменения в НКУ были проголосованы 01 апреля и вступили в силу 16 апреля, и это важно для понимания "драматургии", - рассказал Гайдай. По его словам, 4 апреля 2022 года в Верховную Раду был подан законопроект №7246 на одну страницу, с двумя изменениями в Бюджетный Кодекс, которые касались привлечения международной грантовой помощи в общий фонд бюджета и направления некоторых средств спецфонда по энергетике на оборону. 6 апреля проект получил положительное заключение профильного Бюджетного комитета, но 13 апреля Комитет получает обращение Мотовиловца, который просит дополнить этот законопроект положением, которое исключило бы из Налогового запрет "игорке" работать на "упрощенке", добавил Гайдай. По его словам, Мотовиловец обосновал предложение тем, что:

"наземный" игорный бизнес практически прекратил свое существование, потому что там играли "туристы-иностранцы", а за лицензии уже заплачено много денег;

существующая модель налогообложения игорного бизнеса "показала свою неэффективность;

в интернете "играют преимущественно также иностранцы", поэтому "администрирование налога 2% с выручки будет значительно проще, ведь такие платежи осуществляются в безналичной форме".

Позже Бюджетный комитет подготовил повторное заключение, в котором рекомендовал включить дополненный этим предложением закнопроект в повестку дня.

"При этом же в заключении Комитет отмечает, что Налоговым кодексом запрещено вносить изменения в налоговое законодательство непрофильными законами.

Поэтому решили добавить к названию законопроекта "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины" слова "и раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины". Будто бы это сделает законопроект профильным.

При этом в карточку законопроекта эти изменения не внесли, там осталось старое название", - пишет Гайдай.

По его словам, на следующий день, 14 апреля, законопроект быстро приняли в целом, "на рассмотрение ушло две минуты".

"Предполагаю, абсолютное большинство депутатов не понимали, за что голосуют. Там было 4 голоса "против", но я не нашел результатов поименного голосования.

Но по крайней мере в Бюджетном комитете четко осознавали, что делают. И Мотовиловец, конечно. Кто на самом деле стоял за этим изменением - не буду спекулировать, далек от политики.

И законопроект так и остался на одну страницу, это не дура на 100 страниц, где может потеряться одна правка. "Правка игорки" там гордо светится прямо над местом для подписи. А через два дня заработала льготная упрощенка. В т.ч. для игорки.

Вот такая печальная история, которая стоила бюджету, пожалуй, несколько сотен миллионов гривен налогов с игорного бизнеса. Точнее с той маленькой его части, которую показывают "вбелую". Во время войны", - резюмировал экономист.