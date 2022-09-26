Из-за "упрощенки с 2%" налоговые поступления от игорного бизнеса упали в 10 раз – нардеп

Игорный бизнес уплатил в 2022 году, находясь на общей налоговой системе, 175 млн грн, а находясь на упрощенной - всего 13 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

В середине апреля во время принятия законопроекта №7246 в Раде поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога.

С тех пор на упрощенку перешли 8 крупных компаний, в том числе операторы лотерей, казино и букмекеры.

По словам нардепа, две из восьми перешедших на упрощенку компаний не платили налогов в 2022 году вообще.

"Остальные 6 компаний в сумме находились в 2022 году на общей системе 873 дня и 579 дней на упрощенной", - пишет Железняк.

"Налоги были уплачены в 2022 году находясь на общей – 175 млн, а находясь на упрощенной 13 млн.

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То есть до перехода на упрощенку игорный бизнес платил 200 тыс грн в день в среднем, то после перехода только 23, что почти в 10 раз меньше", - подчеркнул нардеп.

По его словам, в сумму уплаченных на общей системе налогов вошла также прибыль за четвертый квартал 2021 года, но в целом уплата налогов игорным бизнесом все равно упала.

"Некоторые чемпионы вообще как-то с мая месяца показали аж 4600 грн налога. Хотя их онлайн-казино отлично работает. Есть и примеры из оффлайна... С двумя крупными операторами лотерей тоже очень подозрительная ситуация. Тоже падение налогов в многократном объеме", - добавил Железняк.

Также он сообщил о намерении зарегистрировать законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения РФ от гемблинг-сферы в госбюджет поступило более 330 млн грн, заявили в регуляторе.

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Экономическая правда