Рада рассмотрит законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса

Налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагается прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Telegram.

"Отменяем возможность находиться организаторам азартных игр на упрощенке и платить только 2% от оборота", – написал он.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие на упрощенную систему налогообложения, уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.

А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн. грн. единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

"До перехода на упрощенную систему игровые заведения платили налоги на 200 тыс грн в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет примерно 23 тыс. грн в день. Поэтому упраздняем им эту 10-кратную экономию на налогах", – написал нардеп.

Он добавил, что решение о поддержке законопроекта комитет поддержал единогласно.

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Экономическая правда