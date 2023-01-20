Несправедливое отключение света: регулятор уже получил 2500 жалоб, еще семерым облэнерго грозит штраф

Начиная с ноября 2022 года, Нацкомиссия осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Нацкомиии заявили, что рассмотрение обращений потребителей относительно неравномерного отключения от электроснабжения - среди приоритетов НКРЭКУ

"Начиная с ноября прошлого года, регулятор рассмотрел более 2,5 тысяч таких обращений и жалоб потребителей из всех регионов страны, где применяются графики отключений от электроснабжения.

Комиссия уделяет особое внимание работе с ОСР по соблюдению ими принципов социальной справедливости и недискриминации при составлении графиков отключений от электроснабжения. В частности, НКРЭКУ осуществляет государственный контроль за соблюдением ОСР законодательства в сфере энергетики и лицензионных условий, в том числе путем проведения внеплановых выездных проверок", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ напомнила, что 17 января решила наложить штрафы на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителей.

Кроме того, на руководителей упомянутых предприятий впервые в практике Регулятора было наложено административное взыскание в виде штрафа, добавили в регуляторе.

На очередном заседании НКРЭКУ, которое намечено на 24 января 2023 года, рассмотрят результаты проверок следующих семи операторов систем распределения и вынесены решения о наложении штрафных санкций и персональной ответственности их руководителей.

Экономическая правда