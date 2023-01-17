Регулятор оштрафовал три облэнерго за нарушение графиков отключения света

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителей.

Такое решение регулятор принял во время заседания 17 января.

В Комиссии отметили, что на многочисленные обращения потребителей проводят проверки операторов систем распределения (ОСР) электроэнергии по соблюдению ими графиков отключений электроснабжения.

На заседании 17 января НКРЭКУ рассмотрела вопрос об итогах внеплановых выездных проверок по соблюдению АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" требований законодательства в сфере функционирования рынка электроэнергии и нарушения лицензионных условий по распределению электрической энергии.

Проверки охватывали деятельность компаний в течение ноября - декабря 2022 года, пояснили в регуляторе.

"По результатам проверок установлено, что указанные предприятия допустили нарушения требований ЗУ "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не придерживались Лицензионных условий по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителей.

В частности, указанные ОСР распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения) неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они ненадлежащим образом информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные веб-сайты", - говорится в заявлении Комиссии.

НКРЭКУ решила наложить на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тыс грн и обязала в дальнейшем придерживаться справедливых графиков отключений, а также требований по надлежащему информированию потребителей о перерывах электроснабжения.

"Кроме того, за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии предусмотрена персональная ответственность руководителей ОСР в соответствии с положениями ЗУ "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" и Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В условиях дефицита доступной мощности в энергосистеме и с учетом необходимости обеспечения для всех потребителей равного доступа к электроснабжению НКРЭКУ приняла решение о наложении на руководителей упомянутых лицензиатов административного взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.

Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.

В декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

Экономическая правда