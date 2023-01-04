Фонд гарантирования подал против Жеваго иск на 46 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в Хозяйственный суд города Киева иск против владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго по поводу возмещения убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В ФГВФЛ объяснили, что очередной шаг по защите кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным в ходе подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против Жеваго.

Суд жил выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Напоминаем:

Высокий суд Англии отказал в подаче апелляции ФГО на решение по делу "Финансы и кредит" Константина Жеваго, Фонд планирует дальше судиться в Украине.

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Суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Финансы и Кредит" против акционера Константина Жеваго по делу в 600 млн долларов.

Там убеждены, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть необходимость применять украинское законодательство, "в котором он не является экспертом".

В феврале 2021 года Фондом было инициировано иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда пресс-служба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.