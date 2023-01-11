Обмен ламп накаливания на LED-лампы: в "Укрпочте" рассказали детали программы

В "Укрпочте" объяснили, что обмен ламп накаливания на новые светодиодные LED лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно во всех регионах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там добавили, что обменять лампы накаливания на светодиодные в отделениях "Укрпочты" можно будет с конца января.

Согласно постановлению правительства предполагается, что украинцы смогут обменять 5 ламп накаливания на 5 светодиодных (LED) ламп двух типов цоколя ламп Е27 и Е14.

Финансирование 30 млн LED-ламп будет происходить за счет средств ЕС.

"Программа начнется в конце января, массовому запуску будет предшествовать бета-тестирование регистрации на обмен ламп в приложении Дія. После его завершения проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины", - пояснили в "Укрпочте".

Обмен ламп накаливания на новые светодиодные LED лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно во всех регионах, добавили в компании.

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Первая партия из 15 млн ламп будет поступать постепенно в течение нескольких недель. В первую очередь, из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры и крупные города. До конца февраля лампы должны поступить и в самые маленькие села.

Механизм обмена будет следующим:

Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет, иметь паспорт, идентификационный код и исправные лампы накаливания для обмена;

Механизм программы предусматривает, что человек приносит 5 исправных ламп накаливания в отделение Укрпочты и проводит там их обмен на новые энергосберегающие на выбор с цоколем Е27 и Е14;

Обмен будет происходить двумя способами - с предварительным заказом и без него. Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Дія, то они гарантированно будут ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения с мобильного приложения Дія. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии;

При оформлении заявки через приложение Дія надо будет выбрать отделение и указать необходимую информацию;

Через некоторое время после подачи заявки человеку автоматически на телефон приходит сообщение с мобильного приложения Дія о возможности получения светодиодных ламп в выбранном отделении почтовой связи АО "Укрпочта", получение ламп осуществляется по номеру такой заявки.

Если человек не забрал заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.

При обмене в Укрпочте фиксируют паспортные данные человека, второй раз он провести обмен не сможет.

Если человек не имеет возможности заказать лампы через приложение Дія, то он должен прийти в отделение Укрпочты с паспортом, идентификационным кодом и лампами накаливания не более 5 шт. При наличии свободных LED ламп будет осуществлен обмен.

Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.

"Если человек дома обнаружит, что одна или несколько из полученных диодных ламп не работают, то у него будет возможность заменить их в отделении Укрпочты на другие диодные лампы. Такой обмен можно осуществить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя. Без упаковки обмен не осуществляется", - пояснили в компании.

"Обменять обычные лампы на LED можно будет, просто подав заявку в Дії. Сегодня Правительство приняло соответствующее постановление. Команда Минцифры уже работает над услугой. На этой неделе начинаем запись на бета-тест", - добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним:

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.

Экономическая правда