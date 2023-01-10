Украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы с 16 января

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

На первом этапе планируют заменить до 500 тыс ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

"Сегодня Правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы", - заявил Шмыгаль.

По его словам, каждый сможет подать заявку через "Дію", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты".

Весь процесс будет максимально простым и быстрым, заверил премьер.

"Спасибо партнерам за поддержку. В частности Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн", - резюмировал глава правительства.

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Напомним:

В связи с ракетным террором РФ Украина для преодоления дефицита в энергосистеме нуждается в поддержке международных партнеров. Одним из проектов Еврокомиссии стало финансирование закупки 30 млн светодиодных ламп.

Минэкономики объявляло, что старт программы запланирован на 1 января 2023 года.

Позже в пресс-центре министерства уточнили, что программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска пока не определена.

Экономическая правда