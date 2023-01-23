ВАКС отказал в аресте Коболева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без удовлетворения ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в трансляции судебного заседания.

"Ходатайство старшего детектива НАБУ ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления", - заявил следственный судья Олег Федоров.

Полный текст постановления будет объявлен 30 января.

Напомним:

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Коболев в своем Facebook прокомментировал сообщение о подозрении по делу.

"Понимая, что происходит его [подозрения] подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", - написал Коболев.

Прокурор САП просил применить к экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по рассмотрению меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, назначив следующее на 23 января.

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Экономическая правда