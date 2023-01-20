ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Коболеву

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по рассмотрению меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, назначив следующее на 23 января.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"19 января 2022 года в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение ходатайства детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины".

Прокурор огласила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано.

После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11:00 час. 23 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Коболев в своем Facebook прокомментировал сообщение о подозрении по делу.

"Понимая, что происходит его [подозрения] подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Этого точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту", - написал Коболев.

Прокурор САП просит применить к экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Экономическая правда