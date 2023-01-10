Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключений света

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 10 января.

Так, регулятор проведет проверки:

"ДТЭК Киевские электросети"

"ДТЭК Киевские региональные электросети"

"ДТЭК Одесские электросети"

"Полтаваоблэнерго"

"Хмельницкоблэнерго"

"Волыньоблэнерго"

"Прикарпатьеоблэнерго".

Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго" сняли с рассмотрения.

Напоминаем:

Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.

В декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

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Экономическая правда