Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключений света
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.
Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 10 января.
Так, регулятор проведет проверки:
- "ДТЭК Киевские электросети"
- "ДТЭК Киевские региональные электросети"
- "ДТЭК Одесские электросети"
- "Полтаваоблэнерго"
- "Хмельницкоблэнерго"
- "Волыньоблэнерго"
- "Прикарпатьеоблэнерго".
Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго" сняли с рассмотрения.
Напоминаем:
Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.
В декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.
Экономическая правда