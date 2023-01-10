Все разделы
Укр / Рус

Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключений света

Вторник, 10 января 2023, 16:20 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 10 января.

Так, регулятор проведет проверки: 

  • "ДТЭК Киевские электросети"
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети"
  • "ДТЭК Одесские электросети"
  • "Полтаваоблэнерго"
  • "Хмельницкоблэнерго"
  • "Волыньоблэнерго"
  • "Прикарпатьеоблэнерго".

Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки "Закарпатьеоблэнерго" сняли с рассмотрения.

Напоминаем:

Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.

В декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

НКРЭ электроэнергия облэнерго
Материалы по теме
Дело "Роттердам+": НАБУ и САП объявили 15 новых подозрений 26 октября 2022, 19:56
Как государство будет бороться со злоупотреблением на оптовых энергорынках 12 октября 2022, 14:17
Регулятор одобрил изменения, позволяющие поставлять биометан в газовые сети 5 июля 2022, 22:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте