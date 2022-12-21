Графики отключений: регулятор внепланово проверит 12 облэнерго, на которые жалуются потребители

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Решения о проверках были приняты регулятором на заседании 20 декабря.

"Основанием для проведения проверок стали многочисленные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения", – говорится в сообщении.

В комиссию поступают многочисленные обращения потребителей электроэнергии по поводу несправедливого распределения графиков отключений – потребители указывают, что ОСР отключают определенные объекты постоянно и на длительное время, а определенные объекты отключают на гораздо менее длительное время или вообще не отключают.

Также украинцы жалуются на неуведомление ОСР потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, на отсутствие или неактуальность информации о перерывах в электроснабжении на сайтах операторов.

В частности, такие обращения поступили по:

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АО "Винницаоблэнерго" от 1 потребителя;

ЧАО "Волыньоблэнерго" от 1 потребителя;

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" от 2 потребителей;

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" от 14 потребителей;

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" от 14 потребителей, включая одно коллективное обращение;

ЧАО "Львовоблэнерго" от 2 потребителей;

АО "ДТЭК Одесские электросети" от 5 потребителей;

ОАО "Тернопольоблэнерго" от 1 потребителя;

АО "Хмельницкоблэнерго" от 1 потребителя;

ПАО "Черкассыоблэнерго" от 1 потребителя;

АО "Черновцыоблэнерго" от 1 потребителя;

АО "Полтаваоблэнерго" от 19 потребителей, включая одно коллективное обращение.

В НКРЭКУ отметили, что в соответствии с требованиями законодательства при применении аварийной разгрузки ОСР не должен допускать дискриминацию между пользователями и обеспечивать максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.

Напоминаем:

Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.