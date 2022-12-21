Перевірки обленерго виявили 193 порушення у роботі графіків відключень світла

Позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

У вівторок, 20 грудня, під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада за участю членів Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів.

Міністр енергетики Герман Галущенко доповів, що на виконання завдання глави уряду спільно з Державною інспекцією з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронними органами були проведені позапланові перевірки операторів системи розподілу у кожній області.

За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. З них найпоширеніші:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключень;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, найбільше порушень виявили в ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго".

Найменше порушень зафіксували в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".

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Оператори систем розподілу мають усунути порушення до 31 грудня, а у випадку невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", – зазначив прем’єр-міністр.

Він доручив Міненерго та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Нагадуємо:

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Економічна правда