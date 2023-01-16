Microsoft получит предупреждение от регулятора ЕС из-за покупки игрового гиганта Activision Blizzard – СМИ

Корпорация Microsoft, вероятно, получит антимонопольное предупреждение ЕС о нарушении антимонопольного законодательства из-за своего предложения о приобретении производителя игры Call of Duty - Activision Blizzard - на сумму 69 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников агентства, это может создать еще одну проблему для завершения сделки.

Источники рассказали Reuters, что Еврокомиссия готовит обвинительный акт, известный как заявление о возражениях, в котором изложены ее беспокойства относительно сделки, которое будет отправлено Microsoft в ближайшие недели.

Антимонопольный надзорный орган ЕС, который установил 11 апреля крайний срок для принятия решения по сделке, отказался от комментариев.

"Мы продолжаем сотрудничать с Европейской комиссией для решения любых проблем на рынке. Наша цель - предоставить больше игр большему количеству людей, и это соглашение будет способствовать достижению этой цели", - заявили в Microsoft.

Американский гигант программного обеспечения и производитель Xbox объявил о приобретении Activision Blizzard в январе прошлого года, чтобы лучше конкурировать с лидерами рынка - Tencent и Sony.

Американские и британские регуляторы, однако, выразили обеспокоенность, а Федеральная торговая комиссия США обратилась в суд, чтобы заблокировать сделку.

Ожидалось, что Microsoft предложит регуляторам ЕС средства правовой защиты в попытке предотвратить выдвижение обвинений и сократить регуляторный процесс, писало Reuters в ноябре со ссылкой на источники.

Однако, как ожидается, антимонопольный орган ЕС не будет открытым для средств правовой защиты без предварительной рассылки своего обвинительного заключения, хотя, по словам источников, продолжаются неофициальные дискуссии относительно уступок.

В прошлом месяце Microsoft заключила 10-летнее соглашение с Nintendo, чтобы сделать "Call of Duty" доступной на консолях Nintendo, заявив, что она открыта для аналогичного соглашения с Sony, которая критикует приобретение.

Соглашение получило "зеленый свет" без всяких условий в Бразилии, Саудовской Аравии и Сербии.

Напомним:

Антимонопольный регулятор США - Федеральная торговая комиссия (FTC) - обратится в суд с требованием заблокировать сделку по приобретению Microsoft производителя игр Activision (World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Call of Duty) за $69 млрд.

Компания Microsoft в январе 2022 года объявила, что покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это самая большая сделка в истории Microsoft.

Сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США проверит сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долл – Microsoft подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Экономическая правда