Microsoft покупает игрового гиганта Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов

getty images

Компания Microsoft покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это самая большая сделка в истории Microsoft.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сделке, Microsoft заплатит 95 долларов за акцию одного из крупнейших издателей игр. Activision Blizzard известен такими франшизами как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также игры Hearthstone и Heroes of the Storm.

Пополнение коллекции игр Microsoft стабильно популярными продуктами Activision поможет компании расширить предложения для консоли Xbox и лучше конкурировать с PlayStation от Sony Corp.

Activision длительное время работает с Xbox. Крупнейшая франшиза компании, Call of Duty, достигла успеха, в том числе, благодаря онлайн-платформе Xbox Live, которая позволяет игрокам подключаться к многопользовательским матчам (мультиплееру). Большинство игр Activision выпускаются на консоли Xbox.

"Это соглашение ускорит рост игорного бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке, а также обеспечит кирпичи для метавселенной", - говорится в заявлении Microsoft.

Исполнительный директор Activision Бобби Котик продолжит занимать свой пост. После закрытия сделки бизнес будет подчиняться главе Microsoft Gaming Филу Спенсеру.

Против Activision Blizzard за последние месяцы начат ряд судебных исков с обвинениями в гендерной дискриминации и преследовании. Сотрудники также настаивают на отставке Котика, возглавляющего компанию еще с 90-х.

Экономическая правда