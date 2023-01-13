В Минэкономики допускают возвращение аукционов на Prozorro весной

Министерство экономики предполагает, что, возможно, весной можно будет полностью вернуть аукционы на Prozorro.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бегун.

"В постановлении Кабмина заложен срок 6 месяцев. Именно этот период, по словам министра энергетики, понадобится для полного восстановления энергосистемы при условии отсутствия вражеских попаданий в объекты энергоинфраструктуры. Однако, я очень надеюсь, что к аукционам мы вернемся раньше", - отметила Бегун.

По ее словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов, в зависимости от того, насколько эффективно себя покажут закупки без трехраундового аукциона, как будет меняться ситуация с энергетикой в стране и насколько адаптируется бизнес.

Она предположила, что, возможно, ситуация стабилизируется уже весной, и можно будет полностью вернуть аукционы. Другой вариант - ввести опциональные аукционы.

"Сейчас в Prozorro идет разработка (процедуры - ред.) для Всемирного банка, чтобы закупки World Bank для восстановления страны можно было осуществлять через Prozorro. Одним из требований Всемирного банка является введение опциональных аукционов, поскольку было немало дискуссий, нужны ли аукционы для сложных предметов закупок.

Мы рассчитываем, что за месяц-два такую процедуру для Всемирного банка мы введем в Prozorro, и этот функционал мы могли бы перенести на все закупки в системе - заказчик сам будет выбирать, нужен ли ему аукцион", - добавили в Минэкономики.

Кроме того, рассматривают вариант сделать аукционы обязательными для дорогостоящих закупок, добавила Бегун.

Напоминаем:

Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro – решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.

Электронные торги на системе "Прозорро.Продажи" будут продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение правительства по приостановке электронных аукционов в системе "Прозорро".

Стоит отметить, что обе системы, схожие по принципам, созданы для различных задач. Как поясняется на сайте ProZorro. Продажи, эту систему разработали для прозрачности во всем, что государство продает. А система электронных закупок ProZorro – для прозрачности во всем, что государство покупает.

Министерство экономики ожидает, что временная отмена торгов в системе Прозорро простимулирует участников торгов активнее подавать свои предложения, а также увеличит экономию государственных средств, учитывая представление участниками минимальных ценовых предложений.

Экономическая правда