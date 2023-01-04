В Минэкономики объяснили, почему отменили открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro и что это даст

Министерство экономики ожидает, что временная отмена торгов в системе Прозорро простимулирует участников торгов активнее подавать свои предложения, а также увеличит экономию государственных средств, учитывая представление участниками минимальных ценовых предложений.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун во время пресс-брифинга.

По ее словам, в октябре после введения в действие постановления №1178, которое существенно упростило и ускорило процедуру открытых торгов и ставило целью максимально вернуть закупки в "Прозорро" и обеспечить конкуренцию для бизнеса, количество участников в торгах наоборот уменьшилось.

"Мы видим в среднем, начиная с октября, у нас примерно 60% торгов происходило с одним участником. Этот тренд, когда на тендер выходит только один участник рос и уже к концу декабря мы имели 88% торгов с одним участником.

То есть эти торги – уже без аукциона. И мы видим, что конкуренция в системе уменьшается, количество участников уменьшается", – отметила Бигун.

Минэкономики

Для того чтобы изменить эту ситуацию и дать бизнесу уверенность, что правила игры будут равными, и, несмотря на возможный блекаут, у поставщика есть возможность принять участие в тендере, было принято решение о временной отмене аукционов.

В постановлении отмечается, что аукционы отменяются на 6 месяцев, однако замглавы Минэкономики заверила, если ситуация стабилизируется и будет понятно, что угрозы блекаутов такой уже нет, то в ведомстве наверняка будут готовы вернуться к аукционам раньше.

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Кроме того, в Минэкономики ожидают, что внедренные изменения однозначно повлияют на стратегию поведения участников торгов.

Бигун пояснила, что ранее участвовавшие в торгах участники понимали, что после подачи предложения есть еще этап аукционов, на которых можно будет снижать цену. Поэтому участники закладывали в эту цену определенную маржу, за счет которой они могли в аукционе сбавлять цену.

"С одной стороны бизнес логически хочет заработать больше – получить максимальную прибыль, с другой стороны он понимает, что нужно иметь возможность выиграть и поэтому прибыль пытались максимизировать", – добавила она.

Сейчас же, для победы в тендере, необходимо сразу подать минимальную цену, за которую участник будет готов подписать контракт.

"Мы ожидаем, что экономические последствия будут положительными. Потому что, как я уже говорила, 88% торгов в декабре проводились без аукциона с одним участником. Но эти участники, скорее всего, эту маржу за счет которой планировали понижать цену, закладывали.

Мы надеемся, что изменение условий простимулирует участников пересмотреть свои подходы и не закладывать дополнительные доходы, а сразу заходить с той минимальной ценой, за которую они готовы подписывать контракт. А значит, экономия в системе увеличится", – резюмировала Бигун.

Напоминаем:

Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro – решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.

Электронные торги на системе "Прозорро.Продажи" будут продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение правительства по приостановке электронных аукционов в системе "Прозорро".

Стоит отметить, что обе системы, схожие по принципам, созданы для различных задач. Как поясняется на сайте ProZorro. Продажи, эту систему разработали для прозрачности во всем, что государство продает. А система электронных закупок ProZorro – для прозрачности во всем, что государство покупает.

Экономическая правда