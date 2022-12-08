Электроэнергия в Одессе: в ОП анонсировали возвращение к плановым графикам
Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать после обстрелов 5 декабря - в ближайшее время вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.
"Энергетики сделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии.
Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети", - написал Тимошенко.
По его словам, также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.
"Конечно, работы продолжаются, и не только здесь, по всей стране. Работаем 24/7, чтобы преодолеть все последствия российских атак", - резюмировал он.
Напомним:
Во вторник сообщалось, что в Одессе уже вернули свет критической инфраструктуре, энергетики работают, чтобы вернуть свет всем жителям города.
Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки - во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.
В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.
Экономическая правда