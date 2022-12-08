Электроэнергия в Одессе: в ОП анонсировали возвращение к плановым графикам

Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать после обстрелов 5 декабря - в ближайшее время вернутся к плановым графикам подачи электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.

"Энергетики сделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии.

Вчера ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети", - написал Тимошенко.

По его словам, также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах области.

"Конечно, работы продолжаются, и не только здесь, по всей стране. Работаем 24/7, чтобы преодолеть все последствия российских атак", - резюмировал он.

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Напомним:

Во вторник сообщалось, что в Одессе уже вернули свет критической инфраструктуре, энергетики работают, чтобы вернуть свет всем жителям города.

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки - во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.

Экономическая правда