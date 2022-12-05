Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания

В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканал".

"Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому нет водоснабжения везде по нашим потребителям", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что после возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется.

"В настоящее время возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", – добавили в сообщении.

Напоминаем:

На всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.

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СМИ и телеграмма-каналы пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.