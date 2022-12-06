В Одессе вернули свет критической инфраструктуре, некоторые районы уже с водой и теплом

В Одессе уже вернули свет критической инфраструктуре, энергетики работают, чтобы вернуть свет всем жителям города.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".

"По состоянию на 12:00 6 декабря уже восстановлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе: прежде всего тепло- и водоснабжение, больницы.

Ситуация остается сложной, однако контролируемой. Энергетики совместно с местными властями и коммунальными службами продолжают работать, чтобы вернуть свет всем жителям города", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что 5 декабря из-за очередной ракетной атаки со стороны РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Одессе произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.

"За ночь энергетикам ДТЭК совместно со специалистами НЭК "Укрэнерго" и коммунальными службами удалось подать напряжение на критическую инфраструктуру - объекты водоканала, теплоснабжения и больницам. В некоторых районах Одессы уже восстановлена подача воды и тепла", - заявили в "ДТЭК Одесские электросети".

Работы продолжаются для того, чтобы постепенно подать напряжение и бытовым потребителям, говорят в компании.

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Энергетики просят выключить все приборы и поочередно их включать только после восстановления электроснабжения. Это поможет избежать новых аварий на распределительных электросетях.

"Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России является крайне сложной. Энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет. Просим всех клиентов максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме", - призвали в компании.

Напомним:

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки - во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.

Экономическая правда