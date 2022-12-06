Энергосистема восстанавливается после ракетной атаки, нужно еще несколько суток – Укрэнерго

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки - во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" по состоянию на 14:00 вторника.

"Вчера, во время ракетной атаки, больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждения некоторых электростанций и части электросетей в энергосистеме страны снизилось производство электроэнергии, и для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать электроснабжение резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже восстановлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов", - заявили в госкомпании.

"Укрэнерго" отмечает, что на восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток.

Сейчас всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии.

Перечень облэнерго можно найти по ссылке.

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"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений.

Это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет восстанавливаться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться", - добавили в компании.

Напомним:

Вследствие очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине происходили аварийные отключения электроэнергии.

Экономическая правда