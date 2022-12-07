"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 4 судна с продукцией для Азии и Европы

фото: мининфраструктуры

В рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли еще 4 судна с 149,3 тыс тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

Среди судов - балкер SUGAR с 37,5 тыс тонн масла для Индии.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 20 судов - на них загружают 613,2 тыс тонн украинской агропродукции.

В то же время по "зерновому коридору" движутся 3 судна под загрузку 162,4 тыс тонн агропродукции.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", - отчитываются в министерстве.

Напоминаем:

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Сумма объявленных взносов в программу гуманитарной помощи странам Африки и Азии составляет около 190 миллионов долларов.

В воскресенье, 4 декабря, второе судно из 30 тыс. тонн зерна в рамках программы "Grain from Ukraine" в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН отправилось в Эфиопию.

В рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" первое судно из 25 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Эфиопии прибыло в порт Дорале.

Украина за 11 месяцев этого года экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиардов долларов.

Экономическая правда