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В этом году Украина экспортировала агропродукции на 21 миллиард долларов – Минэкономики

Вторник, 6 декабря 2022, 11:45 - Алексей Павлыш

Украина за 11 месяцев этого года экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиардов долларов.

Об этом в интервью СNN заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

"Всего за 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 миллиардов долларов.

В объемах это на 16,7%, а в стоимости - на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - отметила Свириденко.

Так, среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности:

  • кукурузы (21,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.);
  • пшеницы (9,6 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл.);
  • масла подсолнечного (3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долл.);
  • семян сурепки или рапса (2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долл.);
  • шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму 671,2 млн долл.).

"Данные показатели достигнуты украинскими производителями несмотря на потери АПК Украины. Так, по данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли $6,6 млрд. Косвенные - $34,25 млрд", - отмечают в Минэкономики.

Отмечается, что с начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 13 млн тонн агропродукции.

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А на реализацию программы Grain from Ukraine, к участию в которой присоединились более 30 стран и международных организаций, привлечено уже более 180 млн долларов США.

3-го декабря в Эфиопию прибыло первое судно с 25 тысячами тонн украинской пшеницы. Еще одно - с 30 тысячами тонн пшеницы на борту - отправилось в эту страну, добавляют в министерстве.

Кроме этого, загружаются еще два судна, которые доставят всего 55 тыс тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

Напомним:

Согласно исследованию NASA Harvest, РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов. 

Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как Россия торгует ворованным с территории Запорожской области украинским зерном.

Около 450 тысяч тонн украинского зерна перевозится через Польшу ежемесячно, что на 50% больше, чем перевозили в середине года.

Экономическая правда

агросектор зепно Украина экспорт пищепром
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