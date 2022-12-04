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Друге судно в рамках програми "Grain from Ukraine" вирушило до Ефіопії

Неділя, 4 грудня 2022, 17:02 - Ігор Пилипів

У неділю, 4 грудня, друге судно з 30 тис тонн зерна в рамках програми "Grain from Ukraine" в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН вирушило до Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"BC CALLISTO — друге судно в рамках програми, започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН", – йдеться в повідомленні. 

Наразі у порту Одеси ще два балкери NEVA та RUBYMAR завантажуються 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

Крім цього, за два дні в рамках зернової ініціативи  з портів Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 

Нагадаємо:

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В рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" перше судно з 25 тис тонн української пшениці для жителів Ефіопії прибуло до порту Дорале.

зерно Африка ООН Одеса експорт
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Економічна правда
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