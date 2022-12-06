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Программа Grain from Ukraine собрала 190 миллионов долларов взносов от партнеров

Вторник, 6 декабря 2022, 17:20 - Анастасия Жарикова

Сумма объявленных взносов в программу гуманитарной помощи странам Африки и Азии составляет около 190 миллионов долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, сообщает Укринформ.

"Уже более 30 государств и ЕС заявили о финансовом участии в гуманитарной программе Grain from Ukraine, которую инициировал президент Зеленский. Общая сумма объявленных взносов – около 190 млн долларов", – сказал министр.

По его словам, Украина работает над расширением круга стран, поддерживающих эту гуманитарную программу.

Напоминаем:

В воскресенье, 4 декабря, второе судно из 30 тыс. тонн зерна в рамках программы "Grain from Ukraine" в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН отправилось в Эфиопию.

В рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" первое судно из 25 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Эфиопии прибыло в порт Дорале.

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