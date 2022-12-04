Второе судно в рамках программы "Grain from Ukraine" отправилось в Эфиопию

В воскресенье, 4 декабря, второе судно с 30 тыс тонн зерна в рамках программы "Grain from Ukraine" в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН отправилось в Эфиопию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"BC CALLISTO - второе судно в рамках программы, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН", - говорится в сообщении.

Сейчас в порту Одессы еще два балкера NEVA и RUBYMAR загружаются 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

Кроме этого, за два дня в рамках зерновой инициативы из портов Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Напомним:

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В рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" первое судно с 25 тыс тонн украинской пшеницы для жителей Эфиопии прибыло в порт Дорале.