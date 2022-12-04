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Второе судно в рамках программы "Grain from Ukraine" отправилось в Эфиопию

Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:02 - Игорь Пилипив

В воскресенье, 4 декабря, второе судно с 30 тыс тонн зерна в рамках программы "Grain from Ukraine" в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН отправилось в Эфиопию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. 

"BC CALLISTO - второе судно в рамках программы, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН", - говорится в сообщении. 

Сейчас в порту Одессы еще два балкера NEVA и RUBYMAR загружаются 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

Кроме этого, за два дня в рамках зерновой инициативы из портов Большой Одессы отправили 9 судов с 336 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine" первое судно с 25 тыс тонн украинской пшеницы для жителей Эфиопии прибыло в порт Дорале.

зепно Африка ООН Одесса экспорт
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Экономическая правда
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