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Россия украла украинской пшеницы минимум на 1 миллиард долларов   

Суббота, 3 декабря 2022, 14:55 - Игорь Пилипив
 
getty images

Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что с неподконтрольных Украине территорий было собрано почти 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, а неубранные площади преимущественно располагались вдоль линии фронта.

Почти четверть украинской пшеницы выращивается на землях, которые страна-террорист аннексировала. Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах. 

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Анализ дает представление о том, что происходит на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений, чтобы нанести на карту места собранного или неубранного урожая. 

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 млн тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.

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Напомним:

Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как Россия торгует ворованным с территории Запорожской области украинским зерном.

зепно Россия экспорт
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