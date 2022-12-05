В НБУ новый директор юридического департамента: до этого 20 лет работал в Ощадбанке

Новым директором Юридического департамента НБУ с 5 декабря назначен Александр Зима.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отметили в НБУ, Зиму назначили "по результатам поиска и собеседований кандидатов с правлением".

При этом Владислав Бедненко, который возглавлял юридический департамент НБУ, остается работать в должности заместителя директора департамента - начальника управления юридического департамента Нацбанка.

В сферу ответственности новоназначенного директора юридического департамента относится, в частности:

организация правового обеспечения деятельности Национального банка с целью предоставления эффективной правовой поддержки в выполнении Национальным банком его мандата и основных функций в соответствии с законодательством Украины;

организация и координация мероприятий по юридической защите прав и законных интересов Национального банка в судебных органах и обеспечение исковой работы в рамках действующего законодательства;

разработка, внедрение порядка разработки и издания нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка;

координация и организация работы по разработке законодательных предложений и тому подобное.

Юридический департамент входит в вертикаль подчинения "Общий блок", куратором которого является глава НБУ Андрей Пышный.

В НБУ отмечают, что Александр Зима работает в сфере права более 22 лет.

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В частности, с 2011 года и до назначения в Нацбанк он возглавлял юридический департамент АО "Ощадбанк" (до 2015 года - департамент правового обеспечения).

В целом в АО "Ощадбанк" он работал с 2001 года, в том числе и под руководством действующего главы НБУ Андрея Пышного.

Напомним:

Зима - не первый функционер, который до назначения в НБУ работал с главой Нацбанка Пышным, когда тот возглавлял Ощадбанк.

Так, новым директором Департамента безопасности НБУ с 1 декабря назначен Александр Паламарчук.

Шестым заместителем главы Национального банка стал Дмитрий Олейник, который ранее, в частности, работал в Ощаде.

Кроме этого, Верховная Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке.

Департамент коммуникаций НБУ также возглавила бывшая подчиненная Пышного в Ощадбанке.

Экономическая правда