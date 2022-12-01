НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка
Новым директором Департамента безопасности НБУ с 1 декабря назначен Александр Паламарчук.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
До назначения в НБУ Паламарчук семь лет работал директором департамента безопасности АО "Ощадбанк" (в частности, и под руководством действующего главы НБУ Андрея Пышного).
В то же время Игорь Коновалов, который возглавлял Департамент безопасности Нацбанка, по собственному желанию с 1 декабря 2022 года переведен на должность советника Офиса правления НБУ.
В сферу ответственности нового директора Департамента безопасности входит организация, осуществление, координация и контроль мероприятий с целью:
- предотвращения, выявления и пресечения правонарушений в НБУ (кроме коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений);
- охраны объектов и ценностей НБУ, а также специальных грузов при их перевозке Национальным банком;
- мобилизационной подготовки и гражданской защиты в НБУ;
- реализации мероприятий по обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности НБУ;
- разработки и реализации политики информационной безопасности НБУ; управления рисками информационной безопасности;
- развития технологий и систем защиты информации, внедрение в информационную инфраструктуру НБУ и банковскую систему Украины новейших методов защиты информации, необходимых
- для качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на НБУ;
- киберзащиты в банковской системе Украины и в сфере перевода средств;
- обеспечения реализации НБУ функции государственного регулирования в сфере электронных доверительных услуг в банковской системе Украины в соответствии с законодательством Украины;
- обеспечения формирования и реализации НБУ государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры в отношении банков, других лиц, осуществляющих деятельность на рынках финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НБУ, платежных организаций, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствии с законодательством Украины.
Департамент безопасности входит в вертикаль подчинения "Общий блок", куратором которого является глава НБУ Андрей Пышный.
В 2014 - 2015 годах Паламарчук был первым заместителем председателя Государственной пробирной службы Украины. В течение 2001 - 2012 годов работал в органах налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, прошел путь от оперуполномоченного до начальника штаба. С 1985 года до 2001 года проходил военную службу в ВСУ.
Напомним:
Паламарчук - не первый функционер, который до назначения в НБУ работал с главой Нацбанка Пышным, когда тот возглавлял Ощадбанк.
Так, шестым заместителем главы Национального банка стал Дмитрий Олейник, который ранее, в частности, работал в Ощаде.
Кроме этого, Верховная Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке.
Департамент коммуникаций НБУ также возглавила бывшая подчиненная Пышного в Ощадбанке.
Экономическая правда