НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка

Новым директором Департамента безопасности НБУ с 1 декабря назначен Александр Паламарчук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

До назначения в НБУ Паламарчук семь лет работал директором департамента безопасности АО "Ощадбанк" (в частности, и под руководством действующего главы НБУ Андрея Пышного).

В то же время Игорь Коновалов, который возглавлял Департамент безопасности Нацбанка, по собственному желанию с 1 декабря 2022 года переведен на должность советника Офиса правления НБУ.

В сферу ответственности нового директора Департамента безопасности входит организация, осуществление, координация и контроль мероприятий с целью:

предотвращения, выявления и пресечения правонарушений в НБУ (кроме коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений);

охраны объектов и ценностей НБУ, а также специальных грузов при их перевозке Национальным банком;

мобилизационной подготовки и гражданской защиты в НБУ;

реализации мероприятий по обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности НБУ;

разработки и реализации политики информационной безопасности НБУ; управления рисками информационной безопасности;

развития технологий и систем защиты информации, внедрение в информационную инфраструктуру НБУ и банковскую систему Украины новейших методов защиты информации, необходимых

для качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на НБУ;

киберзащиты в банковской системе Украины и в сфере перевода средств;

обеспечения реализации НБУ функции государственного регулирования в сфере электронных доверительных услуг в банковской системе Украины в соответствии с законодательством Украины;

обеспечения формирования и реализации НБУ государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры в отношении банков, других лиц, осуществляющих деятельность на рынках финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НБУ, платежных организаций, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствии с законодательством Украины.

Департамент безопасности входит в вертикаль подчинения "Общий блок", куратором которого является глава НБУ Андрей Пышный.

В 2014 - 2015 годах Паламарчук был первым заместителем председателя Государственной пробирной службы Украины. В течение 2001 - 2012 годов работал в органах налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, прошел путь от оперуполномоченного до начальника штаба. С 1985 года до 2001 года проходил военную службу в ВСУ.

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Напомним:

Паламарчук - не первый функционер, который до назначения в НБУ работал с главой Нацбанка Пышным, когда тот возглавлял Ощадбанк.

Так, шестым заместителем главы Национального банка стал Дмитрий Олейник, который ранее, в частности, работал в Ощаде.

Кроме этого, Верховная Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке.

Департамент коммуникаций НБУ также возглавила бывшая подчиненная Пышного в Ощадбанке.

Экономическая правда