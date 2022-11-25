Департамент коммуникаций НБУ возглавила бывшая подчиненная Пышного в Ощадбанке

На вакантную должность директора Департамента коммуникаций НБУ по результатам поиска и собеседований с 25 ноября назначили Юлию Евтушенко.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В сферу ее ответственности будет входить:

управление, координация и развитие системы стратегических и оперативных коммуникаций НБУ;

управление системой информационных каналов НБУ и ее развитие;

формирование политики в отношении информационных, публичных и имиджевых продуктов и материалов НБУ;

координация и реализация просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой культуры и осведомленности населения Украины.

Департамент коммуникаций входит в вертикаль подчинения "Общий блок", куратором которого является глава Нацбанка Андрей Пышный.

"В условиях целенаправленного и циничного террора со стороны РФ коммуникации НБУ является особенно важным и стратегическим направлением. Мы поддерживаем прозрачный и откровенный диалог с обществом, оперативно информируем о ситуации на финансовом фронте.

Рассчитываю, что новоназначенный руководитель департамента будет развивать и усиливать наши коммуникации и придаст им новый импульс", - заявил Пышный.

"Юлия Евтушенко 18 лет работает в сфере коммуникаций, в частности в банковской системе Украины. Имеет весомый опыт работы в направлении управления корпоративными коммуникациями в крупных украинских банках и компаниях", - заявили в НБУ.

ВИДЕО ДНЯ

До назначения в Нацбанк она почти три года была директором по корпоративным коммуникациям и членом Совета директоров Инвестиционной компании UMG Investments.

В течение 2015 - 2019 годах возглавляла Управление связей с общественностью и СМИ АО "Ощадбанк" (в этот период банк возглавлял Андрей Пышный).

С 2007 до 2015 года Евтушенко работала в АО "Альфа-банк", в частности в 2011 - 2015 годах была директором по корпоративным отношениям и PR этого банка.

В 2006 - 2007 годах работала специалистом по связям с общественностью АО Табачная компания "ПАО-Прилуки" (British American Tobacco Ukraine).

В сфере коммуникаций Евтушенко начала карьеру в 2004 году как руководитель отдела маркетинга и рекламы ПАО "Банк "Национальные инвестиции".

На должности директора Департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко заменит Галину Калачеву, которая 11 ноября по собственному желанию завершила работу в НБУ.

Экономическая правда