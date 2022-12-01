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Рада назначила двух членов Совета НБУ: оба работали с Пышным в Ощадбанке

Четверг, 1 декабря 2022, 18:45 - Алексей Павлыш

Верховная Рада назначила Анатолия Барсукова и Елену Щербакову членами Совета НБУ - оба ранее работали в Ощадбанке, когда его возглавлял действующий глава НБУ Андрей Пышный.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, постановления №8206 и №8240 поддержали 233 и 240 депутатов соответственно.

Напомним:

Финансовый комитет ВР рекомендовал на должность члена Совета НБУ Елену Щербакову, которая ранее уже находилась на этой должности с 2016 до 2022 года, а также была советником председателя правления Ощадбанка в 2015-2019 годах (в этот период банк возглавлял действующий глава НБУ Андрей Пышный).

В 2015-2019 годах Щербакова работала советником председателя правления АО "Ощадбанк", где председателем правления был действующий глава НБУ Андрей Пышный. 

Кроме этого, как отмечается в биографической справке на сайте Верховной Рады, Щербакова также была членом Совета Национального банка с июня 2016 года по июнь 2022 года.

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Ранее на другую вакантную должность Совета НБУ был поддержан Анатолий Борсуков, который в 2014-2021 годах был заместителем председателя правления "Ощадбанка".

Как отмечается на сайте НБУ, Совет Национального банка "отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка".

Совет НБУ состоит из девяти членов:

  • четыре человека назначаются Верховной Радой;
  • четыре человека - президентом;
  • глава Национального банка входит в Совет по должности.

Как указано на сайте НБУ, сейчас Совет НБУ имеет 7 членов: Богдан Данилишин, Василий Фурман, Николай Каленский, Игорь Веремий (по квоте президента), Виктор Козюк, Василий Горбаль (по квоте Верховной Рады), Андрей Пышный (как глава НБУ).

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Экономическая правда

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