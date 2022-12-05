В Киевской области враг попал в энергетический объект – ОВА

Россияне в понедельник, 5 декабря, нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть удачные примеры того, как отработала противовоздушная оборона. К сожалению, кроме этого, есть попадание в объект инфраструктуры. Сейчас анализируют информацию", – сказал он.

Кулеба добавил, что более четкая аналитика произошедшего будет дана в течение двух часов, но критических последствий пока не наблюдается.

Напомним:

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.

В Николаевской области все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.