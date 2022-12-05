Всі розділи
Укр / Рус

На Сумщині екстрені аварійні відключення світла

Понеділок, 5 грудня 2022, 14:52 - Олексій Павлиш

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.

Про це повідомили в "Сумиобленерго".

"Для запобігання порушення у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.

Економічна правда

Сумиобленерго електроенергія війна
Матеріали за темою
"Одесаобленерго" і "Сумиобленерго" знову не продадуть - ЗМІ 20 березня 2018, 11:05
ФДМУ не зміг продати 25% акцій "Сумиобленерго" 17 червня 2014, 14:35
Торги з продажу "Сумиобленерго" і "Прикарпаттяобленерго" знову перенесли 15 жовтня 2009, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті