На Сумщині екстрені аварійні відключення світла

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.

Про це повідомили в "Сумиобленерго".

"Для запобігання порушення у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.

Економічна правда