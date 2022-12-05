На Сумщині екстрені аварійні відключення світла
Понеділок, 5 грудня 2022, 14:52 -
По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.
Про це повідомили в "Сумиобленерго".
"Для запобігання порушення у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.
Економічна правда