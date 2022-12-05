На Миколаївщині відключили електрику для всіх 10 черг графіку – обленерго
Понеділок, 5 грудня 2022, 15:09 -
На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання елеткроенергії.
Про це повідомили в "Миколаївобленерго".
"По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему.
Нагадаємо:
По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.
Економічна правда
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