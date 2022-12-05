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На Миколаївщині відключили електрику для всіх 10 черг графіку – обленерго

Понеділок, 5 грудня 2022, 15:09 - Олексій Павлиш

На Миколаївщині всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень відключено від постачання елеткроенергії.

Про це повідомили в "Миколаївобленерго".

"По Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.

Економічна правда

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