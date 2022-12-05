Росіяни поцілили в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджено екстрені вимкнення – Укренерго

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла", – йдеться в повідомленні.

Про кількість постраждалих об’єктів поки не повідомляється.

Диспетчери оператора працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

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В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.

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