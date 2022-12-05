В Черкасской области также аварийные отключения света из-за ракетных ударов
В Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" применили специальные графики аварийных отключений электроэнергии из-за возможных ракетных ударов по объектам энергетики.
Об этом сообщил в Telegram глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
По его словам, в области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенкский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
Об изменениях в графиках Табурец обещает информировать.
Напомним:
По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.
На Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок элеткроэнергии.
В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Экономическая правда