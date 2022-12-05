В Черкасской области также аварийные отключения света из-за ракетных ударов

В Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" применили специальные графики аварийных отключений электроэнергии из-за возможных ракетных ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщил в Telegram глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

По его словам, в области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенкский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Об изменениях в графиках Табурец обещает информировать.

Напомним:

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.

На Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок элеткроэнергии.

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В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Экономическая правда