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В Черкасской области также аварийные отключения света из-за ракетных ударов

Понедельник, 5 декабря 2022, 15:59 - Алексей Павлыш

В Черкасской области по распоряжению "Укрэнерго" применили специальные графики аварийных отключений электроэнергии из-за возможных ракетных ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщил в Telegram глава Черкасской ОГА Игорь Табурец. 

По его словам, в области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:

  • ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
  • Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
  • Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Городищенкский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
  • Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
  • ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
  • Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Об изменениях в графиках Табурец обещает информировать.

Напомним:

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.

На Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок элеткроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Экономическая правда

электроэнергия война энергетика
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Экономическая правда
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