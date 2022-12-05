На Сумщине экстренные аварийные отключения света

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.

Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго".

"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении.

Напомним:

СМИ и телеграмм-каналы пишут о взрывах в некоторых регионах после первой волны российских ракет в обед 5 декабря.

Экономическая правда