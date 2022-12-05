Россияне попали в объекты критической инфраструктуры, введены экстренные отключения – Укрэнерго
В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", – говорится в сообщении.
О количестве пострадавших объектов пока не сообщается.
Диспетчеры оператора работают над удержанием баланса в энергосистеме.
Напоминаем:
В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.
На всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.
В Николаевской области все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставки электроэнергии.