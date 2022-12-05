Россияне попали в объекты критической инфраструктуры, введены экстренные отключения – Укрэнерго

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", – говорится в сообщении.

О количестве пострадавших объектов пока не сообщается.

Диспетчеры оператора работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Напоминаем:

В Одессе все потребители в понедельник, 5 декабря, остались без водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела Россией украинской инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

На всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение электроэнергии.

В Николаевской области все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставки электроэнергии.