На Николаевщине отключили электричество для всех 10 очередей графика – облэнерго
Понедельник, 5 декабря 2022, 15:09 -
На Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок элеткроэнергии.
Об этом сообщили в "Николаевоблэнерго".
"По Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за возможности ракетного обстрела поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему.
Напомним:
По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.
Экономическая правда
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