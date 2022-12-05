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На Николаевщине отключили электричество для всех 10 очередей графика – облэнерго

Понедельник, 5 декабря 2022, 15:09 - Алексей Павлыш

На Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок элеткроэнергии.

Об этом сообщили в "Николаевоблэнерго".

"По Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за возможности ракетного обстрела поступила команда по снижению нагрузки на энергосистему.

Напомним:

По всей территории Сумской области применено экстренное аварийное отключение элеткроэнергии.

Экономическая правда

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