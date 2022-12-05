Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення
В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканал".
"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам", – йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується.
"Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", – додали в повідомленні.
Нагадуємо:
По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.
ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.