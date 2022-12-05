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Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення

Понеділок, 5 грудня 2022, 15:15 - Анастасія Жарикова

В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканал".

"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується.

"Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", – додали в повідомленні.

Нагадуємо:

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.

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ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.

вода електроенергія війна Одеса
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