Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення

В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканал".

"Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується.

"Наразі можливі перебої із зв'язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу", – додали в повідомленні.

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По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення електроенергії.

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