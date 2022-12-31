НБУ на межбанке продал больше всего валюты с конца мая

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Национальный банк за неделю 26 - 30 декабря продал из резервов более 1,1 млрд долларов - это самый большой объем продажи валюты регулятором с тех пор, как был установлен новый официальный курс гривны.

Об этом говорится в данных НБУ.

На этой же неделе Нацбанк также купил 9,6 млн долларов.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 449,12 млн долларов, а неделей ранее - 842,42 млн долларов. При этом НБУ за последние три недели купил 24,9 млн долларов

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 26,38 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел - 3,2 млрд долларов и 110 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напомним:

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С 1 января вступают в силу нормы закона об уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт.

Владелец должен уплатить три минимальные зарплаты (20,1 тыс грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, численность жителей которого превышает 50 тыс, и одну минимальную зарплату в населенном пункте, где живут менее 50 тыс человек. О необходимости уплаты взноса накануне напомнил Национальный банк.