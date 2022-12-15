Нацбанк нагадав фінустановам про авансовий внесок з податку на прибуток

Нацбанк нагадав банкам, небанківським фінустановам та операторам поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, на необхідність сплати з 1 січня 2023 року авансового внеску з податку на прибуток підприємств.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Така вимога запроваджена ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі" № 2720-ІХ.

Відповідно до закону, сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств здійснюється за кожний пункт обміну іноземної валюти, що буде внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на 1 січня 2023 року.

Також закон зобов'язує Нацбанк щомісяця надавати Податковій інформацію, необхідну для контролю за своєчасністю та повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

З цією метою Нацбанк створює Реєстр пунктів обміну іноземної валюти.

До нього включать інформацію про структурні та відокремлені підрозділи, що відкриваються учасниками ринку з метою здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі, які згідно із законом мають на це право.

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Наразі Нацбанк веде Реєстр приміщень, у яких небанківськими фінансовими установами здійснюються операції з використанням готівки національної або іноземних валют (Реєстр приміщень).

"Наповнення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти здійснюватиметься з урахуванням інформації, що міститься в Реєстрі приміщень.

Тому подання документів для включення в новий реєстр діючих структурних підрозділів небанківськими установами не передбачається", - пояснили в НБУ.

Водночас банки та оператори поштового зв’язку повинні надати Нацбанку інформацію щодо діючих підрозділів, у яких здійснюється торгівля валютними цінностями в готівковій формі, та які відповідно до вимог закону підлягають включенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

При цьому відокремлені підрозділи банку, структурні підрозділи оператора поштового зв’язку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі безпосередньо в приміщеннях, в яких вони розташовані, та поза їх межами, не підлягають унесенню до реєстру.

Економічна правда