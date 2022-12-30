НБУ створив реєстр пунктів обміну валюти

Нацбанк врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Необхідність запровадження реєстру зумовлена введенням в дію з 1 січня 2023 року ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі".

"Закон визначає особливості оподаткування податком на прибуток підприємств банків, небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.

Отже, виникла потреба в реєстрації таких платників податку на прибуток", - пояснили в регуляторі.

Зазначається, що реєстр міститиме інформацію про структурні та відокремлені підрозділи банків, небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, яким надано право здійснювати обмін валют.

При цьому відокремлені підрозділи банку та структурні підрозділи оператора поштового зв’язку включатимуться до реєстру за умови використання зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування діяльності з обміну валют як поза межами, так і безпосередньо у приміщеннях, в яких вони розташовані.

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Банки, небанківські установи та оператори поштового зв’язку повідомлятимуть Нацбанк про:

початок роботи;

припинення діяльності;

зміни в інформації про кожен пункт обміну іноземної валюти.

Ці дані вноситимуться до Реєстру та актуалізуватимуться в разі потреби. Регулятор щомісяця до 10 числа (включно) розміщуватиме інформацію з реєстру станом на 1 число поточного місяця на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо:

З 1 січня набувають чинності норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт.

Власник має сплатити три мінімальні зарплати (20,1 тис грн) за кожну точку обміну в населеному пункті, чисельність жителів якого перевищує 50 тис, та одну мінімальну зарплату в населеному пункті, де живуть менше 50 тис людей. Про необхідність сплати внеску напередодні нагадав Національний банк.

Регулятор заявляв, що обмінні пункти, імовірно, ухиляються від сплати податків, бо надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами. Сплачений податок на прибуток таких компаній становить 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або 7 млн грн за рік на весь ринок, уточнював НБУ.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев говорив, що мова йшла про майже 4 тис обмінних пунктів. "За розрахунками НБУ, один пункт заробляє щомісяця щонайменше 80 тисяч гривень", – пояснював він.

Економічна правда