Рада затвердила значне підвищення податків для валютних обмінників

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7655 про обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт валют.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 249 депутатів.

Железняк пояснив, що тепер кожен обмінний пункт має сплатити авансовий внесок:

3 мінімальні зарплати – за кожен пункт обміну в населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тис. мешканців;

1 мінімальна зарплата в населеному пункті, чисельність якого менше 50 тис. мешканців.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який зобовʼяже обміни валют сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств.

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Раніше у Національному банку заявили, що готівкові обмінники, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки податкові надходження від їхньої діяльності неспівмірно малі порівняно з доходами.

"Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок", – заявили в НБУ.

Як уточнив голова Податкового комітету Данило Гетманцев, йдеться про майже 4000 обмінників у 2021 році. "Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80000 грн щомісяця доходу", – пояснив він.

Економічна правда