НБУ создал реестр пунктов обмена валюты

Нацбанк урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Необходимость введения реестра обусловлена введением в действие с 1 января 2023 года ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме".

"Закон определяет особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.

Следовательно, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль", - пояснили в регуляторе.

Отмечается, что реестр будет содержать информацию о структурных и обособленных подразделениях банков, небанковских финансовых учреждений, операторов почтовой связи, которым предоставлено право осуществлять обмен валют.

При этом обособленные подразделения банка и структурные подразделения оператора почтовой связи будут включаться в реестр при условии использования наружной рекламы, табличек, вывесок или других средств для рекламирования деятельности по обмену валют как за пределами, так и непосредственно в помещениях, в которых они расположены.

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Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи будут уведомлять Нацбанк о:

начале работы;

прекращении деятельности;

изменениях в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.

Эти данные будут вноситься в Реестр и актуализироваться в случае необходимости. Регулятор ежемесячно до 10 числа (включительно) будет размещать информацию из реестра по состоянию на 1 число текущего месяца на страницах официального интернет-представительства НБУ.

Соответствующее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним:

С 1 января вступают в силу нормы закона об уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт.

Владелец должен уплатить три минимальные зарплаты (20,1 тыс грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, численность жителей которого превышает 50 тыс, и одну минимальную зарплату в населенном пункте, где живут менее 50 тыс человек. О необходимости уплаты взноса накануне напомнил Национальный банк.

Регулятор заявлял, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, так как поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами. Уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет 0,00185% от объема купленной ими валюты или 7 млн грн за год на весь рынок, уточнял НБУ.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что речь шла о почти 4 тыс обменных пунктов. "По расчетам НБУ, один пункт зарабатывает ежемесячно не менее 80 тысяч гривен", - объяснял он.

Экономическая правда