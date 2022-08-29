Хроніки неоголошеної війни: валютним обмінникам планують суттєво збільшити податки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №7655, яким валютним обмінникам можуть суттєво підвищити розмір податкових зобов’язань.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"З майже 4000 обмінників у мирному 2021-у році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що за розрахунками Нацбанку один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80000 грн щомісяця доходу", — пояснив мету ухвалення законопроєкту Гетманцев.

У разі, якщо парламент підтримає законопроєкт, що кожен пункт обміну готівкової валюти щомісяця повинен буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 3-х мінімальний зарплат, тобто 19,5 тис грн. Таким чином за рік один пункт обміну повинен буде заплатити до бюджету щонайменше 234 тисячі гривень.

Це не перший крок держави у напрямку "закручування гайок" готівковим обмінним пунктам. 29 липня Національний банк ухвалив рішення заборонити готівковим обмінникам показувати курси валют на табло, а також ужорсточив низку вимог щодо приміщень пунктів, у яких здійснюється обмін валют.

Тоді ж у Нацбанку заявили, що готівкові обмінники, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки податкові надходження з цієї галузі неспівмірно малі порівняно з доходами, які вони генеруються.

"Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок", – заявили в НБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Нацбанк посилив свої вимоги до валютних обмінників після того, як ті почали суттєво підвищувати курси валют: різниця між офіційним курсом НБУ та курсами в обмінниках сягала 4-5 гривень за один долар та продовжувала зростати.

Після цього, на початку серпня, Нацбанк анулював ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній за порушення вимог валютного законодавства, ще дві компанії - оштрафували.

11 серпня НБУ анулював ліцензію ще одній компанії, яка здійснює готівковий обмін валют.





