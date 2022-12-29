АРМА за полгода не нашла управляющего на строительный бизнес олигарха из окружения Путина

С момента ареста строительного бизнеса российского олигарха Андрея Молчанова в Украине и передачи его в Агентство по розыску и управлению активами, завод до сих пор не получил управляющего.

Об этом говорится в публикации проекта Trap Aggressor.

Речь идет о компании-производителе строительных материалов "Аэрок", активы которой 1 июля арестовали из-за связей с окружением Путина и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Украинская компания принадлежит немецкой компании "Аэрок Инвестмент Дойчланд", директора и учредители которой приближены к российскому олигарху Андрею Молчанову и работали на должностях в компаниях из "Группы ЛСР" в Европе и в РФ в частности.

По данным СБУ Молчанов принадлежит к ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". Ключевой бизнес олигарха - строительная компания "Группа ЛСР", которая строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

В арестованные активы вошли производственные площадки, недвижимость, корпоративные права, заводы, спецтехника и 22 автомобиля. Общая стоимость активов - более 2 миллиардов гривен.

По данным правоохранителей, "Аэрок" владеет заводами в РФ и подает налоговую отчетность из России, что подтверждается данными IP-адресов.

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Более полугода АРМА пытается выбрать управляющего для этого бизнеса за закрытыми дверями. Первый конкурс АРМА объявила 12 октября, и когда все претенденты подали документы - отбор отменили. В агентстве такое решение объяснили дополнительным постановлением суда с новым перечнем имущества.

24 ноября в ведомстве объявили новый конкурс. Прием документов от кандидатов на управление завершился через 2 недели после начала, но результатов конкурса до сих пор нет.

"Из-за затягивания избрания управляющего арестованного "Аэрок", завод официально не работает, а государство взамен недополучает миллионы гривен ежемесячно от управления активом", - говорится в расследовании.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов. В частности, в список попал и Молчанов.

Государственное бюро расследований в мае провело обыски в украинской "дочке" компании, которая входит в девелоперский бизнес "ЛРС" российского олигарха Андрея Молчанова. В июне суд арестовал активы ООО "Аэрок".